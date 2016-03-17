Президент ПАСЕ поприветствовал подписанное президентом Азербайджана распоряжение о помиловании

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент ПАСЕ Педро Аграмунт поприветствовал подписанное сегодня президентом Азербайджана распоряжение о помиловании.

Как сообщает Report, в заявлении П.Аграмунта по этому поводу отмечается: "Я получил хорошие новости, что 148 человек были освобождены сегодня в Азербайджане, в том числе Анар Мамедли, лауреат премии Вацлава Гавела, а также ряд политических активистов, журналистов и правозащитников".

Президент ПАСЕ напомнил, что ранее в этом месяце в ходе визита в Азербайджан и встреч с официальными лицами он обсуждал этот вопрос.

"Я буду продолжать работать с властями Азербайджана по вопросу задержанных лиц, и я приветствую эту крупную инициативу, которая привела к освобождению 148 человек ", - говорится в заявлении.