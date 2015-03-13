Президент Пакистана ознакомился с Музеем ковра

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Находящаяся в нашей стране с официальным визитом делегация во главе с Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусейном побывала в Азербайджанском музее ковра.

Гости были проинформированы о том, что экспозиция музея, отражая основные художественные направления искусства ковроделия, демонстрирует гармонию уникальной красоты, материала, техники создания, изящных и глубоких художественных особенностей, присущих коврам.

Было сообщено, что «золотой фонд» музея составляют ворсовые ковры. Здесь представлены 7 основных ковродельческих школ Азербайджана – Губинская, Бакинская, Ширванская, Гянджинская, Газахская, Карабахская и Тебризская. Ковры украшены стилизованными изображениями людей, животных, птиц, растительными орнаментами, сюжетными мотивами, отражающими жизнь народа.В коллекции музея также представлены редкие образцы безворсовых ковров.

Сообщалось, что благодаря большому труду первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в 2010 году национальное искусство ковроделия включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А 16 ноября в нашей стране отмечается День азербайджанского ковра.

На установленном в музее специальном мониторе демонстрируются азербайджанские ковры в мировых коллекциях, их отражение в произведениях европейских художников. Здесь также есть репродукция знаменитого ковра «Шейх Сафи», хранящегося в коллекции Музея Виктории и Альберта в Великобритании. Среди ковров, представленных в экспозиции музея и хранящихся в запасниках можно встретить известные композиции, созданные в ХVII, XVIII, XIX и XX веках.

Выставочная концепция музея отличается от обычных выставок. Основные экспонаты – ковры развешаны на вогнутых стенах. Их отражения видны со всех точек верхних этажей. Благодаря этому большую часть коллекции можно рассматривать с различных ракурсов. На террасе музея можно проводить выставки под открытым небом.

Азербайджанский музей ковра произвел на гостей большое впечатление.

Директор музея Роя Тагиева вручила Президенту Мамнуну Хусейну памятный подарок.