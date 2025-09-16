Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 16 сентября, 2025
- 12:30
16 сентября президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
В Физулинском международном аэропорту президенту Объединенных Арабских Эмиратов была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачынском международных аэропортах.
