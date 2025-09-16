Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 12:30
    Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    16 сентября президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

    В Физулинском международном аэропорту президенту Объединенных Арабских Эмиратов была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачынском международных аэропортах. 

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
    President of United Arab Emirates arrives in Azerbaijan for official visit

