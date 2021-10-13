Президент: Несколько итальянских компаний участвуют в создании музеев Победы, мемориальных музеев

Италия - одна из первых стран, привлеченных к этой работе. Первая страна - Турция, а вторая - Италия. Это не случайно. Это был наш выбор. Я говорил, что мы будем приглашать в проекты реконструкции, связанные с Большим возвращением, только компании из друж

Италия - одна из первых стран, привлеченных к этой работе. Первая страна - Турция, а вторая - Италия. Это не случайно. Это был наш выбор. Я говорил, что мы будем приглашать в проекты реконструкции, связанные с Большим возвращением, только компании из дружественных стран.

Как сообщает Report, об этом 7 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Несколько итальянских компаний уже участвуют в различных проектах, в том числе в создании музеев Победы, мемориальных музеев и музеев оккупации. Итальянская компания уже подписала с нами соглашение по вопросу энергоснабжения одного региона. Кроме того, другая итальянская компания начала инвестировать в производство сельскохозяйственной продукции. Таким образом, деятельность итальянских компаний в Азербайджане приветствуется, и в работах по реконструкции будет больше итальянских компаний", - подчеркнул президент.