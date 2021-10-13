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Президент: Несколько итальянских компаний участвуют в создании музеев Победы, мемориальных музеев

Президент: Несколько итальянских компаний участвуют в создании музеев Победы, мемориальных музеев Италия - одна из первых стран, привлеченных к этой работе. Первая страна - Турция, а вторая - Италия. Это не случайно. Это был наш выбор. Я говорил, что мы будем приглашать в проекты реконструкции, связанные с Большим возвращением, только компании из друж
Внешняя политика
13 октября 2021 г. 14:01
Президент: Несколько итальянских компаний участвуют в создании музеев Победы, мемориальных музеев
Ильхам Алиев

Италия - одна из первых стран, привлеченных к этой работе. Первая страна - Турция, а вторая - Италия. Это не случайно. Это был наш выбор. Я говорил, что мы будем приглашать в проекты реконструкции, связанные с Большим возвращением, только компании из дружественных стран.

Как сообщает Report, об этом 7 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Несколько итальянских компаний уже участвуют в различных проектах, в том числе в создании музеев Победы, мемориальных музеев и музеев оккупации. Итальянская компания уже подписала с нами соглашение по вопросу энергоснабжения одного региона. Кроме того, другая итальянская компания начала инвестировать в производство сельскохозяйственной продукции. Таким образом, деятельность итальянских компаний в Азербайджане приветствуется, и в работах по реконструкции будет больше итальянских компаний", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President says several Italian companies building museums in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bir neçə italyan şirkəti Zəfər muzeylərinin, Memorial muzeylərin və İşğal muzeylərinin yaradılmasında iştirak edir"

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