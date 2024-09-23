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Президент: Мы полны решимости расширять и укреплять отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Президент: Мы полны решимости расширять и укреплять отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией Азербайджан полон решимости расширять и укреплять отношения с Саудовской Аравией во всех областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и других сферах.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 12:20
Президент: Мы полны решимости расширять и укреплять отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Азербайджан полон решимости расширять и укреплять отношения с Саудовской Аравией во всех областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и других сферах.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду по случаю национального праздника этой страны - Дня провозглашения Королевства Саудовская Аравия.

В письме отмечается, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Саудовской Аравией, с которой связан общими религиозными и культурными корнями.

"Нынешний уровень наших межгосударственных отношений черпает силы из глубокой симпатии, уважения и доверия, которые наши братские народы питают друг к другу. Вызывает удовлетворение, что наши связи, источником которых является эта несокрушимая воля, всесторонне развиваясь, поднялись за минувший период на сегодняшний уровень. Хочу особо подчеркнуть Ваш личный вклад в укрепление отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией", - говорится в письме.

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