Президент: Мы очень довольны уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Prezident: "Azərbaycan və İran arasında əməkdaşlığın səviyyəsindən çox məmnunuq"

"Год уже начался, и я рад принимать вас в Азербайджане для того, чтобы обсудить наши планы, вновь взглянуть на проделанную работу. Мы очень довольны уровнем сотрудничества между нашими странами. Как вам известно, мы провели многочисленные встречи – более 10 встреч на уровне президентов, а также встречи на уровне других высокопоставленных лиц. Все эти встречи были очень плодотворными".

Как сообщает Report, об этом 25 января в ходе приема министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Посетивший недавно вашу страну заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев доложил мне о проведенных обсуждениях и договоренностях. Мы осуществили всю запланированную работу. В последние несколько лет мы видим очень хорошие результаты в политической сфере, две братские страны очень близки в экономической, транспортной, энергетической сферах. Успешно развиваются все проекты, такие как транспортный коридор Север-Юг, который сегодня находится в центре нашего внимания, проекты, связанные с энергетической инфраструктурой. Транспортный коридор Север-Юг работает. Мне только что сообщили, что в прошлом году объем грузоперевозок увеличился почти на 20 процентов. Это очень положительное достижение. Несмотря на то, что мы еще не завершили его полностью, мы движемся в этом направлении", - сказал президент.