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Президент: Мы никого не боимся и всегда будем отвечать на антиазербайджанские шаги

Президент: Мы никого не боимся и всегда будем отвечать на антиазербайджанские шаги "Я работал с тремя бывшими президентами Ирана – Хатами, Ахмадинежадом и Роухани. На протяжении столь долгих лет еще никогда не возникало ситуации, аналогичной сегодняшней. Никогда еще Иран не проводил две военные операции подряд в течение нескольких месяц
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 12:08
Президент: Мы никого не боимся и всегда будем отвечать на антиазербайджанские шаги

"Я работал с тремя бывшими президентами Ирана – Хатами, Ахмадинежадом и Роухани. На протяжении столь долгих лет еще никогда не возникало ситуации, аналогичной сегодняшней. Никогда еще Иран не проводил дважды в течение нескольких месяцев военные учения у наших границ. Никогда еще не было сделано столько заявлений, полных ненависти и угроз в адрес Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Мы всегда отвечали и будем отвечать на любые антиазербайджанские шаги, будь то заявления или действия. Поэтому мы вынуждены были начать военные учения на границе с Ираном, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они - часть нашей нации", - отметил далее президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "İranla sərhəddə hərbi təlimlər keçirməli olduq ki, onlardan qorxmadığımızı nümayiş etdirək"

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