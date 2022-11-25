Президент: Мы никого не боимся и всегда будем отвечать на антиазербайджанские шаги

Президент: Мы никого не боимся и всегда будем отвечать на антиазербайджанские шаги

"Я работал с тремя бывшими президентами Ирана – Хатами, Ахмадинежадом и Роухани. На протяжении столь долгих лет еще никогда не возникало ситуации, аналогичной сегодняшней. Никогда еще Иран не проводил две военные операции подряд в течение нескольких месяц

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