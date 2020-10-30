Президент: Мы готовы оказать любую помощь для скорейшего устранения последствий землетрясения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Мой дорогой брат.
Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате мощного землетрясения, произошедшего в Измире.
От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции глубокие соболезнования в связи с этой трагедией, желаю исцеления раненым и пострадавшим, сообщаю, что мы готовы оказать любую помощь для скорейшего устранения последствий землетрясения".