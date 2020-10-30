Президент: Мы готовы оказать любую помощь для скорейшего устранения последствий землетрясения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Мой дорогой брат.

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате мощного землетрясения, произошедшего в Измире.

От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции глубокие соболезнования в связи с этой трагедией, желаю исцеления раненым и пострадавшим, сообщаю, что мы готовы оказать любую помощь для скорейшего устранения последствий землетрясения".