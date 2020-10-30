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Президент: Мы готовы оказать любую помощь для скорейшего устранения последствий землетрясения

Президент: Мы готовы оказать любую помощь для скорейшего устранения последствий землетрясения Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Внешняя политика
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30 октября 2020 г. 20:41
Президент: Мы готовы оказать любую помощь для скорейшего устранения последствий землетрясения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Мой дорогой брат.

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате мощного землетрясения, произошедшего в Измире.

От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции глубокие соболезнования в связи с этой трагедией, желаю исцеления раненым и пострадавшим, сообщаю, что мы готовы оказать любую помощь для скорейшего устранения последствий землетрясения".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Zəlzələnin nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılması üçün hər cür yardım göstərməyə hazırıq"

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