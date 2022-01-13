Президент: Мы будем одной из стран, проявляющих инициативу в новом мировом порядке

Сегодня Азербайджан, как ответственный член международного сообщества и председатель Движения неприсоединения, безусловно, продолжит отстаивать верховенство международного права.

Сегодня Азербайджан, как ответственный член международного сообщества и председатель Движения неприсоединения, безусловно, продолжит отстаивать верховенство международного права.

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Мы будем принимать активное участие в деятельности мировых институтов - Организации Объединенных Наций и других институтов, созданных после Второй мировой войны, и сегодня мы сможем легче использовать эти возможности. Потому что мы уже сняли тяжелое бремя карабахской проблемы и, думаю, будем одной из стран, проявляющих инициативу в новом мировом порядке», - сказал глава государства.