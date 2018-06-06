Президент Монголии поздравил Ильхама Алиева

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент Монголии Xaлтмаагийн Баттулги направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени монгольского народа и от себя лично передаю искренние поздравления Вашему превосходительству и в Вашем лице всему азербайджанскому народу по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Намерен продолжить совместную работу с Вами для расширения имеющих глубокие корни отношений и сотрудничества между Монголией и Азербайджаном.

Уверен, что обе стороны в полной мере используют имеющиеся большие возможности для повышения на новый уровень отношений между Монголией и Азербайджаном во многих сферах, в том числе наших связей в области обороны, торговли, экономики, сельского хозяйства, образования и спорта, а также развития нашего многостороннего сотрудничества.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному азербайджанскому народу – благополучия и развития".