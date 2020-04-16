Президент Молдовы обсудил с послом Азербайджана борьбу с СOVID-19

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с послом Азербайджана в Молдове Гудси Османовым по его инициативе.

Как сообщает Report со ссылкой на молдавские СМИ, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся развития двусторонних отношений, и провели обмен мнениями о пандемии коронавируса, затронувшей весь мир.

Посол Азербайджана отметил, что внимательно следит за действиями руководства Молдовы, и дал высокую оценку мерам, предпринимаемым властями в борьбе с вирусом COVID-19. В этом контексте глава дипломатической миссии сообщил о том, что в это трудное время азербайджанская диаспора стоит плечом к плечу с молдавским народом и готова поддержать власти этой страны в реализации социальных проектов, начатых Президентом Республики Молдова.

Игорь Додон поблагодарил азербайджанскую сторону за открытость и солидарность. Глава государства подчеркнул, что этот кризис, с которым столкнулось всё человечество, можно преодолеть только совместными усилиями.