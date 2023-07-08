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Президент МОК поблагодарил Ильхама Алиева

Президент МОК поблагодарил Ильхама Алиева Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал принятую в Баку Декларацию Движения неприсоединения, где председательствует Азербайджан.
Внешняя политика
8 июля 2023 г. 16:34
Президент МОК поблагодарил Ильхама Алиева

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал принятую в Баку Декларацию Движения неприсоединения, где председательствует Азербайджан.

Как сообщает Report, президент МОК Томас Бах поблагодарил Движение неприсоединения за поддержку.

"МОК искренне приветствует поддержку 120 государств-членов Движения неприсоединения. Нас очень воодушевляет эта твердая приверженность объединительной миссии Олимпийских игр. Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева за его инициативу в принятии этой важной резолюции", - подчеркнул Т.Бах.

В единогласно принятой Декларации подчеркивается, что участие спортсменов всех 206 Национальных олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх "Париж-2024" станет сильным символом единства человечества.

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Версия на английском языке IOC President thanks President Ilham Aliyev for Baku Declaration of Non-Aligned Movement
Версия на азербайджанском языке BOK-un prezidenti Qoşulmama Hərəkatının Bəyannaməsinə görə İlham Əliyevə təşəkkür edib

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