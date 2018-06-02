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    Президент Мексики поздравил президента Азербайджана

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Считаю честью для себя от имени народа и правительства Мексики передать Вам и азербайджанскому народу приветствия и искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики.

    Отмечаемые в эти дни исторические события – моральный импульс для дальнейшего укрепления единства и успешного будущего азербайджанского народа.

    Выражаю Вам глубокое уважение с пожеланием дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между нашими народами".

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