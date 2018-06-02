Президент Мексики поздравил президента Азербайджана

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше превосходительство.

Считаю честью для себя от имени народа и правительства Мексики передать Вам и азербайджанскому народу приветствия и искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики.

Отмечаемые в эти дни исторические события – моральный импульс для дальнейшего укрепления единства и успешного будущего азербайджанского народа.

Выражаю Вам глубокое уважение с пожеланием дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между нашими народами".