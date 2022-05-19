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Президент Литвы: Моя цель заключается в том, чтобы снова оживить экономические связи

Президент Литвы: Моя цель заключается в том, чтобы снова оживить экономические связи "Моя цель заключается в том, чтобы снова оживить экономические, культурные, политические и социальные связи двух стран, сделать их более тесными и долгосрочными".
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 02:08
Президент Литвы: Моя цель заключается в том, чтобы снова оживить экономические связи

"Моя цель заключается в том, чтобы снова оживить экономические, культурные, политические и социальные связи двух стран, сделать их более тесными и долгосрочными".

Как передает Report, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Для меня честь выступать сегодня здесь перед вами. С большим удовольствием участвую вместе с Президентом Ильхамом Алиевым в открытии Азербайджано-литовского бизнес-форума. Очень доволен искренней беседой, проведенной сегодня с Президентом вокруг различных тем, представляющих важное значение для обеих стран. Сердечно приветствую деловые и политические круги Азербайджана.

Мы встречаемся в исключительном месте. Надеюсь, что этот неповторимый и особый в архитектурном отношении Центр культуры еще больше сблизит деловые круги двух государств - Азербайджана и Литвы во имя общего блага. Со времени последнего визита моего предшественника президента Литвы в Азербайджан проходит десять лет. Моя цель заключается в том, чтобы снова оживить экономические, культурные, политические и социальные связи двух стран, сделать их более тесными и долгосрочными", - сказал Гитанас Науседа.

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Версия на азербайджанском языке Litva Prezidenti: "Məqsədim iki ölkənin əlaqələrini yenidən canlandırmaqdan ibarətdir"

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