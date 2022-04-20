Садыр Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана изучить инвестиционные возможности Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана активно изучить инвестиционные возможности в своей стране.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, об этом Садыр Жапаров заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном формате в Баку.
Он призвал бизнес-круги Азербайджана акцентировать внимание на свободных экономических зонах, льготных налоговых и таможенных режимов, которые поспособствуют активизации делового сотрудничества.
"Сегодня созрели все условия для выведения наших взаимоотношений на качественно новый уровень.
В этой связи я искренне благодарю Вас за поддержку инициативы Кыргызстана об установлении отношений стратегического партнерства между двумя государствами", - сказал он.