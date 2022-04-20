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Садыр Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана изучить инвестиционные возможности Кыргызстана

Садыр Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана изучить инвестиционные возможности Кыргызстана Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана активно изучать инвестиционные возможности Кыргызстана.
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 12:50
Садыр Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана изучить инвестиционные возможности Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана активно изучить инвестиционные возможности в своей стране.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, об этом Садыр Жапаров заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном формате в Баку.

Он призвал бизнес-круги Азербайджана акцентировать внимание на свободных экономических зонах, льготных налоговых и таможенных режимов, которые поспособствуют активизации делового сотрудничества.

"Сегодня созрели все условия для выведения наших взаимоотношений на качественно новый уровень.

В этой связи я искренне благодарю Вас за поддержку инициативы Кыргызстана об установлении отношений стратегического партнерства между двумя государствами", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov Azərbaycanın biznes dairələrini ölkəsinin investisiya imkanlarını öyrənməyə çağırıb
Версия на английском языке Sadyr Japarov invites Azerbaijani business circles to explore Kyrgyzstan’s investment opportunities

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