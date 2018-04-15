Президент Кыргызстана поздравил Ильхама Алиева

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Искренне поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Ваша убедительная победа стала ярким свидетельством доверия азербайджанского народа к проводимому Вами курсу, направленному на стабильное и всестороннее развитие Азербайджанской Республики.

Убежден, что кыргызско-азербайджанские отношения, опирающиеся на взаимное уважение и доверие, нашими совместными усилиями будут и впредь укрепляться и углубляться.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей высокой государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и благополучия".