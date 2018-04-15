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    Президент Кыргызстана поздравил Ильхама Алиева

    Ваша убедительная победа стала ярким свидетельством доверия азербайджанского народа

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Искренне поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

    Ваша убедительная победа стала ярким свидетельством доверия азербайджанского народа к проводимому Вами курсу, направленному на стабильное и всестороннее развитие Азербайджанской Республики.

    Убежден, что кыргызско-азербайджанские отношения, опирающиеся на взаимное уважение и доверие, нашими совместными усилиями будут и впредь укрепляться и углубляться.

    Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей высокой государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и благополучия". 

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