Президент Кыргызстана поздравил Ильхама Алиева

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Искренне поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.
Ваша убедительная победа стала ярким свидетельством доверия азербайджанского народа к проводимому Вами курсу, направленному на стабильное и всестороннее развитие Азербайджанской Республики.
Убежден, что кыргызско-азербайджанские отношения, опирающиеся на взаимное уважение и доверие, нашими совместными усилиями будут и впредь укрепляться и углубляться.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей высокой государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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