Президент Кыргызской Республики поздравил Ильхама Алиева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени кыргызского народа и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости!

Уверен, что отношения многовековой дружбы, стратегического партнерства и взаимной поддержки, сложившиеся между Кыргызстаном и Азербайджаном, будут продолжать развиваться и откроют новые горизонты в интересах наших народов.

Рад отметить, что нынешний год ознаменован 25-й годовщиной подписанного в городе Баку 23 апреля 1997 года Договора о дружбе и сотрудничестве, который служит фундаментом наших межгосударственных отношений.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания!".