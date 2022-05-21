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Президент Кыргызской Республики поздравил Ильхама Алиева

Президент Кыргызской Республики поздравил Ильхама Алиева Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Внешняя политика
21 мая 2022 г. 18:32
Президент Кыргызской Республики поздравил Ильхама Алиева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени кыргызского народа и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости!

Уверен, что отношения многовековой дружбы, стратегического партнерства и взаимной поддержки, сложившиеся между Кыргызстаном и Азербайджаном, будут продолжать развиваться и откроют новые горизонты в интересах наших народов.

Рад отметить, что нынешний год ознаменован 25-й годовщиной подписанного в городе Баку 23 апреля 1997 года Договора о дружбе и сотрудничестве, который служит фундаментом наших межгосударственных отношений.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания!".

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Версия на азербайджанском языке Qırğız Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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