Президент Кубы: Сегодня в мире установилась диктатура доллара

От больших войн выигрывают только крупные державы, все маленькие страны лишь терпят от них ущерб.

Как передает Report, об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на XVIII саммите стран Движения неприсоединения в Баку.

"В Движении неприсоединения представлена практически вся планета. Мы должны выступать вместе, так как мы несем ответственность за свои страны. Никто кроме нас не будет защищать наши интересы", - заявил М.Диас-Канель.

По его словам, США, политизируя вопросы защиты прав человека и попирая международное право, пытаются добиться гегемонии в мире и монополярности.

Он подчеркнул, что Куба поддерживает Иран, Венесуэлу, КНДР и Боливию в вопросе противодействия нападкам США.

"США хотят возродить доктрину Монро, хотят сделать свою страну более сильной за счет стран Латинской Америки. Наши народы знают о своих жертвах. От больших войн выигрывают только мировые державы, все маленькие страны лишь потерпели ущерб", - сказал кубинский президент.

По его мнению, сегодня в мире установилась диктатура доллара. "Злоупотребление финансовыми институтами – это имперская политика ряда стран", - добавил М.Диас-Канель.

Он указал, что имперские государства, несмотря на свое меньшинство, сегодня формируют правила, пытаются подчинить остальные страны своей гегемонии.

"Агрессия и конфликты происходят повсеместно, в особенности в отношении тех государств, которые не хотят склоняться перед мировыми державами", - сказал кубинский президент.