Президент Кореи направил главе Азербайджана поздравительное письмо

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня Республики.

Сотрудничая в различных сферах на протяжении долгих лет, наши страны постоянно развивают дружественные отношения. Надеюсь, что взаимовыгодные и нацеленные на будущее отношения тесного сотрудничества между нашими странами еще больше углубятся и усилятся. Уверен, что этот процесс внесет большой вклад в дальнейшее углубление дружбы между нашими народами.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, а Азербайджанской Республике – устойчивого развития".