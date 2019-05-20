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Президент Кореи направил главе Азербайджана поздравительное письмо

Президент Кореи направил главе Азербайджана поздравительное письмо

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня Республики.

Сотрудничая в различных сферах на протяжении долгих лет, наши страны постоянно развивают дружественные отношения. Надеюсь, что взаимовыгодные и нацеленные на будущее отношения тесного сотрудничества между нашими странами еще больше углубятся и усилятся. Уверен, что этот процесс внесет большой вклад в дальнейшее углубление дружбы между нашими народами.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, а Азербайджанской Республике – устойчивого развития".

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