Президент Казахстана высоко оценил динамику развития торговых отношений с Азербайджаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно оценил динамику развития торгово-экономических отношений с Азербайджаном.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно оценил динамику развития торгово-экономических отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорда, об этом казахстанский лидер заявил на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан в Баку.

Токаев отметил, что товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном c 2020 года увеличился в пять раз.

"Конечно, абсолютные цифры, может быть, не столь впечатляющие. Здесь предстоит поработать, но сама динамика не может не вызывать положительной оценки. Наши страны располагают значительным экономическим потенциалом. И я думаю, что следующие успехи не за горами", - сказал он.

Президент Казахстана также подчеркнул, что страны развивают сотрудничество во многих отраслях экономики: "Спектр сотрудничества очень широкий, мы сегодня об этом говорили, начиная с транспорта и логистики, и заканчивая вопросами цифровизации, не говоря о нефти и газе. Я удовлетворен тем, что мы успешно работаем на международной арене. Наши делегации в ООН и других международных организациях успешно взаимодействуют. Я думаю, что эта линия будет продолжена".