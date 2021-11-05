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Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы - 8 Ноября.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 19:53
Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева
Ильхам Алиев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником, знаменующим восстановление территориальной целостности Азербайджана в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Эта знаменательная дата навсегда вписана в славную летопись Азербайджанской Республики как символ единства, стойкости, несгибаемой воли Вашего народа во имя укрепления государственности и суверенитета страны.

Убежден, что под Вашим сильным руководством Азербайджан продолжит уверенно идти по пути устойчивого развития и прогресса, а казахско-азербайджанские отношения дружбы, взаимной поддержки и стратегического партнерства будут и впредь углубляться на благо и в интересах наших народов.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, новых свершений в ответственной государственной деятельности, братскому Азербайджану - благополучия и процветания!"

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

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