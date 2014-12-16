Президент Казахстана планирует посетить Азербайджан в следующем году

Баку. 16 декабря.REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует посетить Азербайджан в следующем году.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал посол Казахстана в Азербайджане Амангельды Жумабаев.

По его словам, на данный момент идут работы над определением даты и программы визита: "Мы каждый год планируем организацию визита на высоком уровне. Либо наш президент едет в Азербайджан, или же наоборот. По логике, в этот раз очередь казахстанской стороны ехать в Баку. Надеемся, что в следующем году такой визит на таком уровне будет совершен".