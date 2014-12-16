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    Президент Казахстана планирует посетить Азербайджан в следующем году

    Ведутся работы по организации визита

    Баку. 16 декабря.REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует посетить Азербайджан в следующем году.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал посол Казахстана в Азербайджане Амангельды Жумабаев.

    По его словам, на данный момент идут работы над определением даты и программы визита: "Мы каждый год планируем организацию визита на высоком уровне. Либо наш президент едет в Азербайджан, или же наоборот. По логике, в этот раз очередь казахстанской стороны ехать в Баку. Надеемся, что в следующем году такой визит на таком уровне будет совершен".

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