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Президент Израиля посетит Азербайджан 30 мая

Президент Израиля посетит Азербайджан 30 мая Президент Израиля Ицхак Герцог прибудет в Азербайджан 30 мая.
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 17:25
Президент Израиля посетит Азербайджан 30 мая

Президент Израиля Ицхак Герцог прибудет в Азербайджан 30 мая.

Как передает Report, об этом сегодня сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что визит главы еврейского государства продлится два дня.

В рамках визита И. Герцог планирует встречу с представителями еврейской общины Азербайджана и участие в специальном мероприятии, посвященном 75-летию независимости Израиля.

Президента Израиля в его поездке в Баку будет сопровождать министр внутренних дел и здравоохранения Израиля Моше Арбель, который планирует обсудить со своими азербайджанскими коллегами сотрудничество в медицинской сфере.

Ожидается, что стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения.

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Версия на английском языке Israeli president to visit Azerbaijan on May 30
Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail Prezidenti mayın 30-da Azərbaycana səfər edəcək

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