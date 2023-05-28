Президент Израиля посетит Азербайджан 30 мая

Президент Израиля Ицхак Герцог прибудет в Азербайджан 30 мая.

Президент Израиля Ицхак Герцог прибудет в Азербайджан 30 мая.

Как передает Report, об этом сегодня сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что визит главы еврейского государства продлится два дня.

В рамках визита И. Герцог планирует встречу с представителями еврейской общины Азербайджана и участие в специальном мероприятии, посвященном 75-летию независимости Израиля.

Президента Израиля в его поездке в Баку будет сопровождать министр внутренних дел и здравоохранения Израиля Моше Арбель, который планирует обсудить со своими азербайджанскими коллегами сотрудничество в медицинской сфере.

Ожидается, что стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения.