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    Президент Италии: Глобальный Бакинский форум вносит свой вклад в диалог культур

    Серхио Маттарелла: Варварские акты терроризма представляют для нас вызов© REUTERS/Remo Casilli

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Глобальный Бакинский форум вносит свой вклад в диалог культур и содействует укреплению взаимопонимания.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Италии Серхио Маттарелла, зачитанном участникам VI Глобального Бакинского форума послом Италии в Азербайджане.

    "Принятие и уважение равного достоинства всех людей является ключевым элементом по поддержанию мира и стабильности на земле и предотвращения риска проявления нетолерантности и экстремизма. Варварские акты терроризма представляют для нас вызов, и чтобы ответить на этот вызов, мы должны укреплять безопасность, а также содействовать диалогу культур", - говорится в обращении президента Италии участникам форума.

    По его словам, такое мероприятие как Глобальный Бакинский форум вносит вклад в этом направлении, содействуя и укрепляя взаимопонимание.

    Он поздравил азербайджанскую сторону с успешной организацией форума и поприветствовал его участников.

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