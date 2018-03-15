Президент Италии: Глобальный Бакинский форум вносит свой вклад в диалог культур

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Глобальный Бакинский форум вносит свой вклад в диалог культур и содействует укреплению взаимопонимания.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Италии Серхио Маттарелла, зачитанном участникам VI Глобального Бакинского форума послом Италии в Азербайджане.

"Принятие и уважение равного достоинства всех людей является ключевым элементом по поддержанию мира и стабильности на земле и предотвращения риска проявления нетолерантности и экстремизма. Варварские акты терроризма представляют для нас вызов, и чтобы ответить на этот вызов, мы должны укреплять безопасность, а также содействовать диалогу культур", - говорится в обращении президента Италии участникам форума.

По его словам, такое мероприятие как Глобальный Бакинский форум вносит вклад в этом направлении, содействуя и укрепляя взаимопонимание.

Он поздравил азербайджанскую сторону с успешной организацией форума и поприветствовал его участников.