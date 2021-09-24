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Президент Ильхам Алиев: Я горд сказать, что Армения побеждена на поле боя и Азербайджан положил конец оккупации

Президент Ильхам Алиев: Я горд сказать, что Армения побеждена на поле боя и Азербайджан положил конец оккупации Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 01:46
Президент Ильхам Алиев: Я горд сказать, что Армения побеждена на поле боя и Азербайджан положил конец оккупации

"Выступая в сентябре прошлого года на сессии ГА ООН, я поднял вопрос оккупации азербайджанских территорий Арменией и агрессивных заявлений и действий со стороны армянского правительства. Сегодня, год спустя, я горд сказать, что Армения побеждена на поле боя и Азербайджан положил конец оккупации".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения.

Глава государства напомнил, что Армения около 30 лет держала под оккупацией почти 20 процентов территории Азербайджана. Армения совершила геноцид в Ходжалы в феврале 1992 года, убивая сотни мирных жителей, среди них женщин и детей, добавил он.

"Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Ermənistanın döyüş meydanında məğlub olduğunu və Azərbaycanın işğala son qoymasını söyləməkdən qürur duyuram"

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