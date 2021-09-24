Президент Ильхам Алиев: Я горд сказать, что Армения побеждена на поле боя и Азербайджан положил конец оккупации

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения

"Выступая в сентябре прошлого года на сессии ГА ООН, я поднял вопрос оккупации азербайджанских территорий Арменией и агрессивных заявлений и действий со стороны армянского правительства. Сегодня, год спустя, я горд сказать, что Армения побеждена на поле боя и Азербайджан положил конец оккупации".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения.

Глава государства напомнил, что Армения около 30 лет держала под оккупацией почти 20 процентов территории Азербайджана. Армения совершила геноцид в Ходжалы в феврале 1992 года, убивая сотни мирных жителей, среди них женщин и детей, добавил он.

"Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами", - подчеркнул президент.