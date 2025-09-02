Президент Ильхам Алиев встретился в городе Тяньцзинь с исполнительным вице-президентом группы компаний Powerchina Group

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября встретился в китайском городе Тяньцзинь с исполнительным вице-президентом группы компаний Powerchina Group Си Иньфэнем.

Как сообщает Report, на встрече была отмечена успешная деятельность компании в нашей стране.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в области зеленой энергии, охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, очистки сточных вод, проектов в сфере электроэнергетики и зеленого водорода, строительства, производства оборудования.

В то же время состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах строительства солнечных и ветряных электростанций, интеграции "умных энергетических систем" и подготовки местных специалистов.