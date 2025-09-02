Президент Ильхам Алиев встретился в городе Тяньцзинь с исполнительным вице-президентом группы компаний Powerchina Group
Внешняя политика
- 02 сентября, 2025
- 11:25
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября встретился в китайском городе Тяньцзинь с исполнительным вице-президентом группы компаний Powerchina Group Си Иньфэнем.
Как сообщает Report, на встрече была отмечена успешная деятельность компании в нашей стране.
Были обсуждены вопросы сотрудничества в области зеленой энергии, охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, очистки сточных вод, проектов в сфере электроэнергетики и зеленого водорода, строительства, производства оборудования.
В то же время состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах строительства солнечных и ветряных электростанций, интеграции "умных энергетических систем" и подготовки местных специалистов.
Последние новости
12:26
Прогноз по поступлениям в бюджет Азербайджана от платных услуг за 8 мес. выполнен на 75,6%Финансы
12:23
В августе в Азербайджане задержан 891 нарушителей пограничного режимаПроисшествия
12:20
Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцевФинансы
12:19
Бюджетные поступления через ГТК сократились на 5%Финансы
12:19
SOCAR и CNCEC подписали Рамочное соглашениеЭнергетика
12:18
ГНФАР за 8 месяцев увеличил трансферты в госбюджет на 13%Финансы
12:16
ГПС в прошлом месяце изъяла на границе контрабанду стоимостью более 4,5 млн манатовПроисшествия
12:13
За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лицПроисшествия
12:12