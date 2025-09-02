    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 11:25
    Президент Ильхам Алиев встретился в городе Тяньцзинь с исполнительным вице-президентом группы компаний Powerchina Group

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября встретился в китайском городе Тяньцзинь с исполнительным вице-президентом группы компаний Powerchina Group Си Иньфэнем.

    Как сообщает Report, на встрече была отмечена успешная деятельность компании в нашей стране.

    Были обсуждены вопросы сотрудничества в области зеленой энергии, охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, очистки сточных вод, проектов в сфере электроэнергетики и зеленого водорода, строительства, производства оборудования.

    В то же время состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах строительства солнечных и ветряных электростанций, интеграции "умных энергетических систем" и подготовки местных специалистов.

    Азербайджан   Президент Азербайджана   Ильхам Алиев   Powerchina group   Китай  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    İlham Əliyev Tiencin şəhərində "Powerchina group" şirkətlər qrupunun icraçı vitse-prezidenti ilə görüşüb
    Английская версия Английская версия
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with executive vice president of PowerChina Group in Tianjin

