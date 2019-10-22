Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко опечален известием о случившейся в Красноярском крае трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".
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