Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о случившейся в Красноярском крае трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".