О нас

Президент Ильхам Алиев: Сегодня начинается новая страница отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной

Президент Ильхам Алиев: Сегодня начинается новая страница отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной Сегодня начинается новая страница наших отношений. Переговоры, проведенные в рамках официального визита, открывают новые возможности. В том числе подписанная сегодня Декларация о стратегическом партнерстве демонстрирует направление нашего дальнейшего разв
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев: Сегодня начинается новая страница отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной

Сегодня начинается новая страница наших отношений. Переговоры, проведенные в рамках официального визита, открывают новые возможности. В том числе подписанная сегодня Декларация о стратегическом партнерстве демонстрирует направление нашего дальнейшего развития.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

Подчеркнув, что будут регулярно проводиться политические и дипломатические консультации, президент Азербайджана отметил, что в то же время более целенаправленно будет вестись работа в экономической сфере.

"Было принято решение о Совместной экономической комиссии. В ходе проведенных сегодня переговоров согласовано также создание рабочей группы по конкретным проектам, и за короткое время будут предприняты шаги в этом направлении", - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Today, new page of Azerbaijan-Bosnia and Herzegovina relations begins
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycan–Bosniya və Herseqovina münasibətlərinin yeni səhifəsi başlayır"

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
В отношении подозреваемого в убийстве сына возбуждено уголовное дело
В отношении подозреваемого в убийстве сына возбуждено уголовное дело
8 апреля 2023 г. 07:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi