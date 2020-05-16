Президент Ильхам Алиев рассказал о поздравительном письме Дональда Трампа

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/f4e3699a63b06adc16152febabfbfe35/b5295bc7-4329-4c2d-a85d-afe29fade69f_292.jpg

"Вы справедливо отметили, что мы использовали ваше превосходное оборудование при организации двух важных мероприятий. Могу сказать, что с технической точки зрения оба мероприятия прошли прекрасно, хотя это было нелегко. Если Саммит тюркоязычных государств охватывал лишь несколько стран, то на втором мероприятии участников было более сорока. Там также присутствовали международные организации. Кстати, впервые Движение неприсоединения и Европейский Союз участвовали в одном мероприятии. Раньше такого никогда не случалось. Азербайджан начал эти два важных международных мероприятия".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства компании.

"Естественно, оба они были связаны с коронавирусом и борьбой с ним на международном уровне. Могу вам сказать, что техническая поддержка была отличной. Благодарю за эту возможность. В настоящее время мы пользуемся этой возможностью для беседы с вами. Кстати, могу вам сказать, что посредством вашей отличной системы я уже несколько раз беседовал с коллегами, то есть, главами государств. Однако я в первый раз беседую таким образом с руководителями компании. Думаю, приятное совпадение, что это - CISCO. Это демонстрирует очень тесное и, я бы сказал, стратегическое партнерство между нашими странами. Первая компания, с которой я веду такую беседу, представляет Соединенные Штаты. Кстати, могу вам сказать, что вчера я получил письмо от Президента Трампа. Он поздравил меня и азербайджанский народ с наступающим Днем Республики. В своем послании Президент Трамп пишет, что Соединенные Штаты и Азербайджан уже почти 30 лет работают вместе для обеспечения вопросов международной безопасности, диверсификации энергопоставок, политических реформ. В письме он особо отмечает, что наши два великих государства в будущем проделают еще более масштабную работу. Это – очень важное проявление дружбы между США и Азербайджаном", - сказал Президент Ильхам Алиев.