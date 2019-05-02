Президент Ильхам Алиев принял заместителя генсека Совета Европы

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря Совета Европы Габриэллу Баттаини-Драгони.

Как сообщает Report, отметив, что Азербайджан является достойным членом Совета Европы, заместитель генерального секретаря СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони назвала "Бакинский процесс" удачной платформой и для Совета Европы. Подчеркнув, что с 2008 года данный процесс, расширившись, превратился в важное движение, она сказала, что межкультурный диалог – необходимый процесс, способный изменить жизнь людей. Констатировав, что "Бакинский процесс" с самого начала стал новым, мудрым и смелым шагом в дипломатических отношениях, заместитель генерального секретаря Совета Европы выразила президенту Ильхаму Алиеву признательность за поддержку устойчивости данного процесса.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил мысли, высказанные заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони на церемонии открытия Форума. Глава государства выразил уверенность в том, что на Форуме будут выдвинуты важные рекомендации, подчеркнул, что столь важное международное мероприятие внесет весомый вклад в налаживание мостов, диалога в области культуры.

Отметив, что Азербайджан является членом и Совета Европы, и Организации исламского сотрудничества, президент Ильхам Алиев сказал, что посредством "Бакинского процесса" наша страна поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог. Подчеркнув необходимость расширения географии "Бакинского процесса" в нынешних условиях, глава государства отметил, что Азербайджан не только поощряет межцивилизационный диалог, но и поддерживает диалог внутри цивилизаций.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов повестки дня Совета Европы.