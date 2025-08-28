Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу
Внешняя политика
- 28 августа, 2025
- 12:39
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 августа принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
Последние новости
13:21
Пашинян раскритиковал администрацию Байдена за политику на Южном КавказеВ регионе
13:21
В Баку жильцам 15 квартир взорвавшегося здания будет предоставлена временная арендная платаПроисшествия
13:20
Грузия и США обсудили нормализацию между Баку и ЕреваномВнешняя политика
13:19
Главное Карабахское региональное управление архитектуры и градостроительства переносится из Барды в ХанкендиИнфраструктура
13:14
Объявлены сроки подачи заявок на студенческие кредитыНаука и образование
13:14
Премьер Армении: Гарегин II должен покинуть свой постВ регионе
13:05
SOCAR в I полугодии увеличил производство дизтоплива на своем заводе в Турции на 7%Энергетика
13:04
Украина поразила российский корабль-носитель ракет "Калибр" в Азовском мореДругие страны
13:03