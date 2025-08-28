    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

    Внешняя политика
    • 28 августа, 2025
    • 12:39
    Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 августа принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно.  

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства. 

    #Баку   #Президент Ильхам Алиев   #Магдалена Гроно   #Евросоюз  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib
    Английская версия Английская версия
    Фото
    Ilham Aliyev receives EU Special Representative for South Caucasus

