​Президент Ильхам Алиев принял президента Российской академии наук

21 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Академии наук Российской Федерации Александра Сергеева.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
21 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Академии наук Российской Федерации Александра Сергеева.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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