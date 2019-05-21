Президент Ильхам Алиев принял президента Российской академии наук

​Президент Ильхам Алиев принял президента Российской академии наук

21 мая, 2019 12:10

https://report.az/storage/news/5f74bb92a8a19c449a3b4efb37406745/b3831e8c-44e4-48e8-8a3f-79760a7ea4d8_292.jpg 21 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Академии наук Российской Федерации Александра Сергеева. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.