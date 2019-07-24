Президент Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации

24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации Жан-Ива Ле Галя.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации Жан-Ива Ле Галя.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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