Президент Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации

​Президент Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтическ

24 июля, 2019 15:10

https://report.az/storage/news/480cf646657f060ea7a5515b7cc3902b/73c857d1-df92-4a33-addf-db7cda51619a_292.jpg 24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации Жан-Ива Ле Галя. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также