 Наверх

Президент Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации

​Президент Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтическ

24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации Жан-Ива Ле Галя.

Как сообщает Report, информацию об этом  распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!