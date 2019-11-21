Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Болгарии

21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Республики Болгария Младеном Мариновым.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Республики Болгария Младеном Мариновым.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости