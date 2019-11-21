Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Болгарии

Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Болгарии

21 ноября, 2019 17:41

https://report.az/storage/news/fdf9296733141812e01118ec7185b9ea/12a8b6c9-af11-4a5b-85a9-16843b303466_292.jpg 21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Республики Болгария Младеном Мариновым. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.