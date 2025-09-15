Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО Салима бен Мухаммеда аль-Малика.

Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением были упомянуты визиты генерального директора ИСЕСКО в нашу страну, в том числе в Шушу, и его встречи с главой государства.

Салим бен Мухаммед аль-Малик отметил, что красота города Шуша произвела на него глубокое впечатление.

На встрече была высоко оценена широкомасштабная работа по строительству и благоустройству, проводимая на освобожденных от оккупации территориях.

Глава государства поблагодарил генерального директора ИСЕСКО за поддержку, оказываемую популяризации нашей культуры.

Президент Ильхам Алиев сказал: Еще раз выражаю Вам признательность за поддержку, которую Вы оказываете Азербайджану, популяризации нашей культуры, культуры освобожденных регионов. Как организация, ИСЕСКО один из первых визитов осуществила в Карабах, а Вы стали одним из первых иностранных граждан, побывавших там. Тем самым Вы проявили солидарность, а также возвысили свой голос, рассказав о разрушениях, совершенных на этих территориях. Мы никогда этого не забудем.

Принятое под Вашим руководством решение ИСЕСКО объявить Шушу Столицей исламской культуры вселило гордость в сердце каждого азербайджанца. Вы стали свидетелем незабываемой атмосферы на мероприятии, проведенном с Вашим участием на Джыдыр дюзю. Это было единство счастья, гордости и возвращения.

Принимая во внимание все это, я подписал Распоряжение о награждении Вас орденом "Достлуг" – высшей государственной наградой Азербайджана. С Вашего позволения, хотел бы вручить Вам его. Поздравляю.

Салим бен Мухаммед аль-Малик сказал: Ваше превосходительство, большое спасибо. Я принимаю этот орден с чувством глубокой признательности. Это высокая оценка, данная не только лично моему труду, но и труду всех, кто работает со мной и поддерживает меня в моей деятельности. Эти люди делают все возможное для продвижения знаний, сохранения культуры и установления мира. Я всегда буду помнить этот орден как символ, и уверен, что моя семья, коллеги и мое государство будут гордиться им вместе со мной. Ваше превосходительство, еще раз благодарю.

На встрече было подчеркнуто успешное сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО, выражена уверенность в расширении взаимодействия в будущем.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.