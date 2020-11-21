Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны России

21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу

21 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый господин министр.

Уважаемые члены делегации.

Рад вас приветствовать в Азербайджане. С вами, Сергей Кужугетович, мы встречались 3 месяца назад, когда Вы нас посещали в связи с Армейскими играми. Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно и это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование.

Я вам в прошлый раз рассказывал о нашей позиции по нагорно-карабахскому конфликту. Вы нас посещали в конце августа. Тогда и в июле, и в августе были две попытки военной провокации, вооруженной провокации против Азербайджана. Одна была совершена на границе в Товузском районе, другая – в августе, та была в июле, а в августе была попытка проникновения диверсионной группы вооруженных сил Армении через линию соприкосновения и глава этой группы был задержан и его показания свидетельствовали именно о намерении устроить вооруженную провокацию. Эта политика продолжалась и закончилась тем, что в конце сентября наши населенные пункты были в очередной раз атакованы армянскими вооруженными силами и нам пришлось дать им достойный ответ. Ну что произошло после, мы все хорошо знаем.

После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который по существу ставит точку в многолетнем противостоянии. Хотел бы выразить благодарность вам, также руководству России, Президенту Владимиру Владимировичу Путину за активное личное участие в подготовке и принятии этого важного политического документа.

К сожалению, за период военных действий армянской стороной были грубо нарушены все нормы ведения войны, а также гуманитарные нормы. Наши города и села подвергались ежедневной бомбардировке. В результате 94 мирных жителя Азербайджана погибли, среди них дети и женщины, более 400 получили ранения и более 3 тысяч домов пришли в негодность, либо полностью были разрушены. Практически ежедневно обстрелам, минометным и артиллерийским обстрелам подвергались города, расположенные вблизи, в зоне военных действий, но также и были атаки баллистическими ракетами городов Гянджи, Мингячевира, Барды и других городов, целенаправленные атаки, нацеленные на уничтожение мирного населения. Все эти военные преступления нами задокументированы, и использование баллистических ракет и кассетных боеприпасов, и фосфорных боеприпасов, и соответствующие поручения даны в связи с дальнейшими правовыми действиями, которые будут предприняты азербайджанской стороной.

Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности, граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран, Грузии. Часть этих граждан имеют армянское происхождение, часть нет. Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наемников, конечно же, является недопустимым.

Несмотря на все это, результат военных действий всем известен. Азербайджанская армия добилась блестящей военной победы и мы таким образом перешли в плоскость политического урегулирования. Вчера Азербайджанская армия вошла в город Агдам, в оставшуюся часть оккупированного Агдамского района. Тем самым выполняются пункты заявления.

Также мы приветствуем развертывание миротворческой миссии Российской Федерации, которая работает в рабочем контакте с нашими структурами, и насколько мы знаем с армянской стороной. Я считаю, что это важный фактор стабилизации ситуации, и с момента подписания заявления каких-либо серьезных нарушений в прекращении огня не было. И уверен, что и не будет.

Также мы приветствуем активный ход переговоров между Российской Федерацией и Турцией по созданию на территории Азербайджана центра по наблюдению за прекращением огня. Считаем это очень важным элементом укрепления стабильности и безопасности в этом регионе. Также мы благодарны руководству Турции и лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за его участие в создании предпосылок для прекращения военных действий. И то что и Россия, и Турция две дружественные для нас страны – два наших соседа будут участвовать в мерах по соблюдению перемирия и контролю над перемирием – это также говорит об укреплении формата взаимодействия между двумя нашими соседними странами, а также и в рамках регионального сотрудничества. Надеюсь, что сегодняшнее прекращение огня и дальнейшие наши планы по нормализации отношений с Арменией, если будут восприняты армянской стороной позитивно, могут создать новую ситуацию в регионе, ситуацию сотрудничества, ситуацию укрепления стабильности и безопасности. От этого выиграют все. И народы, населяющие наш регион, и наши соседи, и в целом мир будет более безопасным.

Еще раз вас приветствую. Очень рад тому, что вы посещаете нас с большой делегацией, у нас большая повестка дня сегодня для обсуждений. Так что еще раз добро пожаловать.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал:

-Спасибо, уважаемый господин Президент. Я, во-первых, благодарен, что Вы нашли время для встречи с нами, обсуждения где-то срочных, а по большей части актуальных, назревших вопросов. Время движется динамично, быстро. После принятия плана руководителями глав государств России, Азербайджана, Армении, я считаю исторического заявления, прошло не так много времени, но миротворческий контингент, миротворческие силы встали на те позиции, которые были определены, то есть там 23 поста взяты под контроль в сторону магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена, на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты.

Как Вы отметили, за это время, может быть за исключением редких, которые мы считаем, малозначимых перестрелок, режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что это будет так и дальше.