    Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 12:08
    Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию НАТО.

    Как сообщает Report, в состав делегации входят постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии и Испании при НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции.

    Фото
    Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev receives NATO delegation

