Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО
Внешняя политика
- 06 ноября, 2025
- 12:08
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию НАТО.
Как сообщает Report, в состав делегации входят постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии и Испании при НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции.
Последние новости
12:32
Зеленский: Россия атаковала Украину ударными БПЛА, есть раненыеДругие страны
12:31
Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целейБизнес
12:20
BP раскрыла объем добычи с АЧГ за 9 месяцев 2025 годаЭнергетика
12:16
Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит процесс модернизации армииВнешняя политика
12:11
Житель Баку: Иностранные туристы с интересом наблюдали за маршем ПобедыВнутренняя политика
12:08
Фото
Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТОВнешняя политика
12:05
В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДСПромышленность
12:04
Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товарыДругие страны
12:02