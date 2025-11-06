Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию НАТО.

Как сообщает Report, в состав делегации входят постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии и Испании при НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции.