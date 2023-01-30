Президент Ильхам Алиев пригласил венгерскую коллегу совершить визит в Азербайджан

Я рад вновь быть в Венгрии. Вчера с премьер-министром у нас была очень неформальная и дружеская, но в то же время очень и очень насыщенная дискуссиями встреча, и сегодня мы продолжим.

Я рад вновь быть в Венгрии. Вчера с премьер-министром у нас была очень неформальная и дружеская, но в то же время очень и очень насыщенная дискуссиями встреча, и сегодня мы продолжим.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште на встрече с президентом Венгрии Каталин Новак в расширенном составе.

Пригласив президента Венгрии совершить визит в Азербайджан в любое удобное время, глава государства отметил: "Таким образом мы можем продолжить наш диалог".