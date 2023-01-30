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Президент Ильхам Алиев пригласил венгерскую коллегу совершить визит в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил венгерскую коллегу совершить визит в Азербайджан Я рад вновь быть в Венгрии. Вчера с премьер-министром у нас была очень неформальная и дружеская, но в то же время очень и очень насыщенная дискуссиями встреча, и сегодня мы продолжим.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 18:11
Президент Ильхам Алиев пригласил венгерскую коллегу совершить визит в Азербайджан

Я рад вновь быть в Венгрии. Вчера с премьер-министром у нас была очень неформальная и дружеская, но в то же время очень и очень насыщенная дискуссиями встреча, и сегодня мы продолжим.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште на встрече с президентом Венгрии Каталин Новак в расширенном составе.

Пригласив президента Венгрии совершить визит в Азербайджан в любое удобное время, глава государства отметил: "Таким образом мы можем продолжить наш диалог".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev invites his Hungarian counterpart to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev macarıstanlı həmkarını Azərbaycana səfərə dəvət edib

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