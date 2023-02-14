Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

14 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как передает Report, в ходе телефонного разговора были широко обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.
Был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа. Отмечено значение последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте была подчеркнута важность безусловного выполнения соответствующих договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией на высшем уровне.
Было отмечено, что контакты в различных форматах будут продолжены.