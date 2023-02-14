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Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Внешняя политика
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

14 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора были широко обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа. Отмечено значение последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте была подчеркнута важность безусловного выполнения соответствующих договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией на высшем уровне.

Было отмечено, что контакты в различных форматах будут продолжены.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Vladimir Putinə zəng edib

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