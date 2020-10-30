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Ильхам Алиев позвонил Эрдогану: Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие

Ильхам Алиев позвонил Эрдогану: Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие 30 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Внешняя политика
30 октября 2020 г. 18:32
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану: Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие

30 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджана.

Подчеркнув, что наш народ опечален известием о землетрясении, произошедшем в Эгейском регионе Турции, глава государства сказал, что пусть это событие "останется в прошлом".

Отметив, что, как и всегда, наш народ и сегодня поддерживает дружественную и братскую Турцию, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил главу нашего государства за телефонный звонок и проявленное внимание.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev İzmirə görə Ərdoğana zəng etdi: "Qardaş ölkəyə hər cür yardım göstərməyə hazırıq"

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