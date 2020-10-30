Ильхам Алиев позвонил Эрдогану: Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие

30 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

30 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджана.

Подчеркнув, что наш народ опечален известием о землетрясении, произошедшем в Эгейском регионе Турции, глава государства сказал, что пусть это событие "останется в прошлом".

Отметив, что, как и всегда, наш народ и сегодня поддерживает дружественную и братскую Турцию, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил главу нашего государства за телефонный звонок и проявленное внимание.