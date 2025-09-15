Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Президент Ильхам Алиев поздравил сопрезидентов Никарагуа

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 11:18
    Президент Ильхам Алиев поздравил сопрезидентов Никарагуа

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо сопрезидентам Никарагуа Хосе Даниэлю Ортеге Сааведре и Росарио Мурильо.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю 15 Сентября - Дня Независимости.

    Мы придаем большое значение развитию отношений между Азербайджаном и Никарагуа. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения связей между нашими странами, укрепления сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных институтов.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Никарагуа - постоянного благополучия и процветания".

