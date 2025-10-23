Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Венгрии
Внешняя политика
- 23 октября, 2025
- 11:10
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по случаю национального праздника этой страны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.
