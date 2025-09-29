Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 17:41
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китая Си Цзиньпину по случаю национального праздника этой страны.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib
    President Ilham Aliyev congratulates President of China

