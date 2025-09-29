Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР
- 29 сентября, 2025
- 17:41
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китая Си Цзиньпину по случаю национального праздника этой страны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
