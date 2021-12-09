Президент Ильхам Алиев поздравил нового канцлера Германии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Олафу Шольцу.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому федеральному канцлеру Федеративной Республики Германии Олафу Шольцу.

Как передает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин федеральный канцлер,

Искренне поздравляю Вас по случаю начала деятельности в качестве федерального канцлера Федеративной Республики Германии и передаю Вам наилучшие пожелания.

Мы придаем особое значение развитию дружеских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Германией. Наше плодотворное сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах - один из важных факторов, характеризующих наши межгосударственные отношения.

Верю, что связи между нашими странами, которые в следующем году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Германии".