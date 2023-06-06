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Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Швеции Карлу Густаву XVI.
Внешняя политика
6 июня 2023 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Швеции Карлу Густаву XVI.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Швеция.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates King of Sweden
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev İsveç Kralını təbrik edib

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