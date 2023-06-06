Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Швеции Карлу Густаву XVI.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Швеции Карлу Густаву XVI.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Швеция.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".