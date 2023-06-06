Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Швеции Карлу Густаву XVI.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Швеция.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".