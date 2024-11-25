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Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Жельке Цвиянович по случаю национального праздника этой страны.
Внешняя политика
25 ноября 2024 г. 11:58
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Жельке Цвиянович по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Боснии и Герцеговины, передаю наилучшие пожелания.

Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение.

С хорошими впечатлениями вспоминаю свою встречу с Вами в рамках проведенной в Баку COP29.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений и расширения сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates head of Bosnia and Herzegovina
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın rəhbərini təbrik edib

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