Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Президиума Боснии и Герцеговины Жельке Цвиянович по случаю национального праздника этой страны.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа председатель,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Боснии и Герцеговины, передаю наилучшие пожелания.
Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение.
С хорошими впечатлениями вспоминаю свою встречу с Вами в рамках проведенной в Баку COP29.
Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений и расширения сотрудничества.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – постоянного благополучия и процветания".