О нас

Президент Ильхам Алиев поздравил алжирского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил алжирского коллегу Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну.
Внешняя политика
31 октября 2022 г. 16:57
Президент Ильхам Алиев поздравил алжирского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш братский народ с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики - Днем Революции, передаю наилучшие пожелания.

1 ноября 1954 года алжирский народ начал освободительную борьбу против колониальной политики. Несмотря на невиданную жестокость, насильственные действия и военные преступления, совершенные колониальными силами против Вашего народа, стремление алжирского народа к независимости не было подорвано, наоборот, национальное единство и солидарность стали еще сильнее.

Сегодняшний уровень отношений между нашими странами, которые связаны традиционными узами дружбы и братства, вызывает удовлетворение, и мы придаем им большое значение.

За минувшие годы двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Алжиром развивалось в конструктивном русле. В этом контексте я хотел бы особо отметить наше основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество в рамках международных организаций, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Уверен, что азербайджано-алжирские отношения, взаимовыгодное сотрудничество совместными усилиями и дальше будут укрепляться и расширяться в интересах наших дружественных стран и народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому алжирскому народу – постоянного благополучия и процветания".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates Algerian counterpart 
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev əlcəzairli həmkarını təbrik edib

Самое читаемое

Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi