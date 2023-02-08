Президент Ильхам Алиев: Мы готовы привезти в Азербайджан для лечения пострадавших братьев и сестер

По моему указанию все вопросы, касающиеся помощи, будут управляться из одного центра, в том числе в наших больницах имеются все условия для лечения пострадавших братьев и сестер. Как в Баку, так и в других городах, в том числе в Нахчыванской Автономной Ре

По моему указанию все вопросы, касающиеся помощи, будут управляться из одного центра, в том числе в наших больницах имеются все условия для лечения пострадавших братьев и сестер. Как в Баку, так и в других городах, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, уже выделены койки, и, если потребуется, мы готовы доставить пострадавших.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Джахитом Багджи.

Отметив, что в Турцию уже направляется большая группа волонтеров, глава государства сказал: «У нас большие группы волонтеров – как волонтеры, работающие при Фонде Гейдара Алиева, так и волонтеры ASAN. Каждый раз, когда в Азербайджане происходили несчастные случаи, к примеру, во время землетрясений в Шамахе, Агсу, Исмаиллы, они всегда первыми поспевали на помощь. Сейчас они уже в пути».