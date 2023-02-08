Ильхам Алиев: Сегодня весь азербайджанский народ находится рядом с братским турецким народом

Согласно предоставленной мне информации, частные компании уже приступили к работе и начали оказывать как финансовую, так и техническую помощь. По моему поручению наша крупнейшая компания SOCAR начинает оказывать поддержку, старается и будет стараться оказ

Согласно предоставленной мне информации, частные компании уже приступили к работе и начали оказывать как финансовую, так и техническую помощь. По моему поручению наша крупнейшая компания SOCAR начинает оказывать поддержку, старается и будет стараться оказывать помощь всеми имеющимися у нее возможностями.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Джахитом Багджи.

Отметив, что представители государственных структур Азербайджана также активны в организации гуманитарной помощи в рамках своих организаций, глава государства подчеркнул, что сегодня весь азербайджанский народ находится рядом с братским турецким народом.