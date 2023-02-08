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Ильхам Алиев: Сегодня весь азербайджанский народ находится рядом с братским турецким народом

Ильхам Алиев: Сегодня весь азербайджанский народ находится рядом с братским турецким народом Согласно предоставленной мне информации, частные компании уже приступили к работе и начали оказывать как финансовую, так и техническую помощь. По моему поручению наша крупнейшая компания SOCAR начинает оказывать поддержку, старается и будет стараться оказ
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 18:01
Ильхам Алиев: Сегодня весь азербайджанский народ находится рядом с братским турецким народом

Согласно предоставленной мне информации, частные компании уже приступили к работе и начали оказывать как финансовую, так и техническую помощь. По моему поручению наша крупнейшая компания SOCAR начинает оказывать поддержку, старается и будет стараться оказывать помощь всеми имеющимися у нее возможностями.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Джахитом Багджи.

Отметив, что представители государственных структур Азербайджана также активны в организации гуманитарной помощи в рамках своих организаций, глава государства подчеркнул, что сегодня весь азербайджанский народ находится рядом с братским турецким народом.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bütün Azərbaycan xalqı bu gün qardaş türk xalqının yanındadır"

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