Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индии

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индии Пранабу Мукхерджи.
Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в храме Путтингал в городе Паравур, нас крайне опечалило.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии глубокие соболезнования, желаю раненым исцеления".
News DepartmentАвтор новости
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