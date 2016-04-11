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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индии

    Известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых нас крайне опечалило

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индии Пранабу Мукхерджи. 

    Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в храме Путтингал в городе Паравур, нас крайне опечалило.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии глубокие соболезнования, желаю раненым исцеления".

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