Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индии

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индии Пранабу Мукхерджи.

Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в храме Путтингал в городе Паравур, нас крайне опечалило.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии глубокие соболезнования, желаю раненым исцеления".